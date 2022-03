Borussias früherer Torjäger : Van Lent kann sich Arbeit als Spezialtrainer vorstellen

Mönchengladbach Expertentum in den Trainerstäben ist gerade in der Heimat von Ex-Borusse Arie van Lent sehr angesagt. Auch für ihn käme ein Job als Spezialtrainer infrage. Was genau er gerne machen würde und warum er auch für mehrere Klubs arbeiten könnte, hat er nun verraten.