Fußball-Landesliga : Die SGE Bedburg-Hau hat etwas gutzumachen

Bedburg-Hau Trainer Sebastian Kaul fordert von seiner Mannschaft nach dem enttäuschenden Auftritt beim 1:6 bei Fichte Lintfort am Mittwoch im Nachholspiel gegen VSF Amern eine Reaktion.

Die SGE Bedburg-Hau hat etwas gutzumachen, wenn sie am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, in der Fußball-Landesliga die VSF Amern zum Nachholspiel empfängt. „Ich verlange von der Mannschaft eine vernünftige Reaktion auf die Leistung am Sonntag“, sagt Trainer Sebastian Kaul. Seine Kicker hatten beim 1:6 bei Fichte Lintfort so ziemlich alles vermissen lassen, was benötigt wird, um in der Liga konkurrenzfähig zu sein.