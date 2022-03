Fußball-Oberliga : Der 1. FC Kleve belohnt sich nicht

Luca Thuyl (rechts), der nach einer längeren Pause erstmals wieder in der Startelf stand, musste verletzt ausgewechselt werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Team von Trainer Umut Akpinar vergibt beim 1:2 bei den Sportfreunden Baumberg einige Chancen. Am Mittwoch steht die letzte Begegnung in der Hinrunde an.

Erstmals seit Ende November 2021 hat der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve wieder eine Partie in der Liga verloren. Bei den Sportfreunden Baumberg setzte es am Sonntagnachmittag im sogenannten Mega-Stadion eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Dabei hätten die Rot-Blauen gegen den Tabellennachbarn aus Monheim durchaus Zählbares verdient gehabt. Doch vor dem gegnerischen Tor ließ das Team von Trainer Umut Akpinar die Kaltschnäuzigkeit vermissen, während die Gastgeber im Offensivbereich äußerst effizient auftraten.

„Wir sind nach Baumberg gefahren, um zu gewinnen. Es wäre auch absolut möglich gewesen, hier etwas zu holen. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten, in denen wir etwas unkonzentriert waren, bin ich auch sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, sagte Akpinar. Tatsächlich tat sich der 1. FC Kleve anfangs schwer. Die Sportfreunde Baumberg, seit Wochen in bestechender Verfassung, drängten dagegen gleich auf die Führung. Schon nach sechs Minuten köpfte Angreifer Enes Topal aus kurzer Distanz zum 1:0 ein, die Klever Hintermannschaft stand schlecht.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve Sportfreunde Baumberg Schwabke – Kacinoglu, Mabanza (80. Saka), Salata, Burovac – Klotz, Pusic (75. Er), Sarikaya (90. Böttcher), Sezer – Topal (87. Luzalunga), Turay 1. FC Kleve Taner – Meurs, Biskup, Haal, Top (87. Albrecht) – Emmers, Forster, Klein-Wiele, Thuyl (77. Bimpeh) – Mouadden, Rankl (80. Evrard) Tore 1:0 Enes Topal (6.), 1:1 Fabio Forster (27.), 2:1 Enes Topal (55.) So geht‘s weiter Union Nettetal - 1. FC Kleve (Mittwoch, 20 Uhr)

Womöglich machte sich dabei auch die Abwesenheit des 37-jährigen Abwehrchefs Nedzad Dragovic bemerkbar, der ebenso wie Kai Robin Schneider gelb-gesperrt außen vor war. „Nach dieser ersten Phase haben wir dann aber doch sehr gut in die Partie gefunden. Wir haben uns einige Chancen herausgespielt, weshalb das 1:1 dann auch verdient war“, sagte Akpinar. FC-Stürmer Danny Rankl hatte es nach 27 Minuten mit einem Abschluss versucht, Baumbergs Torwart Daniel Schwabke wehrte ab – doch der Ball fiel vor die Füße von Kapitän Fabio Forster, der ohne große Mühe ausglich.

Im zweiten Durchgang agierten die Gäste dann sogar noch dominanter – und drückten den Gegner bisweilen tief in die eigene Hälfte. Doch es war erneut Baumbergs Enes Topal (55.), der den Spielverlauf gewissermaßen auf den Kopf stellte. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite musste der Deutsch-Türke bloß noch den Fuß hinhalten. Darüber hinaus kam nicht allzu viel von den Blau-Weißen, die nun bereits seit acht Partien ungeschlagen sind. Stattdessen aber waren die Klever gefordert, die munter nach vorne spielten.

„Wir haben mehrere Dinger richtig gut herausgespielt, teilweise ganz starke Kombinationen. Aber wenn du die Tore dann nicht machst, gehst du als Verlierer vom Platz“, sagte Umut Akpinar. Nach dem erneuten Rückstand hätte etwa Routinier Danny Rankl (62.) treffen können. Noch aussichtsreicher aber kam Younes Mouadden nach 78 Minuten in Schussposition. Nach einem sehenswerten Angriff über die Offensivakteure Niklas Klein-Wiele und Luca Thuyl hätte der 21-Jährige bloß noch einschieben müssen, doch der starke Schlussmann Daniel Schwabke klärte auf der Linie. Nach einer Ecke hätte eine Direktabnahme von Mittelfeldspieler Tim Haal (83.) für Gefahr sorgen können, aber sein Versuch verfehlte das Tor um einige Meter. Weitere Chancen ließen die Gäste liegen, so blieb es beim bitteren 1:2.