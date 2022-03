Spring-Event des Clubs der Pferdefreunde Goch : Jana Deloy siegt im Großen Preis

Kristin Lange (RFV Asperden-Kessel) kam mit Celest im Springen um den Großen Preis auf Platz vier, nachdem sie tags zuvor das Amateur-Springen S* gewonnen hatte. Foto: Evers, Gottfried (eve)/Evers

Goch Bei der Veranstaltung wird spannender Reitsport geboten. In den hochklassigsten Prüfungen siegen Starter des Kreises Kleve: Jana Deloy, Kristin Lange und Tobias Thoenes.

Das Spring-Event des Clubs der Pferdefreunde Goch, das am Wochenende nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder über die Bühne gehen konnte, erfüllte alle Erwartungen. Das Organisationsteam um den Vorsitzenden Reiner Kunz hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Die Reitanlage an der Kalbecker Straße war tadellos hergerichtet. Und der Club der Pferdefreunde hatte bei der Ausschreibung mit Aufbauprüfungen für junge Pferde über Pony-Wettbewerbe für den Nachwuchs bis hin zu hochklassigen Springen der Klasse S für eine gute Mischung gesorgt.

Und die schweren Springprüfungen hatten es in sich, zogen die zahlreichen Zuschauer in ihren Bann. So zum Beispiel das Punktespringen der Klasse S* mit Joker, bei dem der Reiter am Ende des Parcours entscheiden musste, ob er den anspruchsvollen letzten Sprung, den Joker, noch anreiten wollte, um voll zu punkten. Eine Frage, die sich Routinier Tobias Thoenes (RV von Bredow Keppeln) überhaupt nicht stellte. Er beendete mit dem Hengst Intro HK, der sich im Besitz seiner Vereinskollegin Carina Janßen befindet, den von Heiner Kottig und Georg Broeckmann erstellten Parcours ohne Fehler in der Bestzeit von 52,55 Sekunden. Zweite wurde Nadja Hunzelar (Keppeln) mit Quixx (53,89). Rang drei erreichte Tobias Thoenes mit Talouba Z (55,88).

Info Kreismeisterschaften im Juni in Goch Termin Der Club der Pferdefreunde Goch wird in diesem Jahr die Kreismeisterschaften auf seiner Anlage ausrichten. Die Titelkämpfe in der Dressur und im Springen sollen am 18./19. Juni über die Bühne gehen.

Für Nervenkitzel sorgte an Tag zwei der Veranstaltung das Amateur-Springen Klasse S* mit Stechen um das Championat von Goch. 21 Reiter waren am Start, von denen es neun mit einer fehlerfreien Runde im Normalparcours ins Stechen schafften. Hier sicherte sich Kristin Lange (RFV von Driesen Asperden-Kessel) mit dem zwölfjährigen Celest (0 Fehler/41,39 Sekunden) den Sieg. Sie verwies Lokalmatadorin Stefanie Reining mit dem vom Kranenburger Otmar Eckermann gezogenen Alaba (0/68,98) auf den zweiten Rang.

Und auch im abschließenden S*-Springen mit Stechen, in dem es um den Großen Preis von Goch ging, kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Hier mussten Pferd und Reiter im Parcours in der 60 Meter langen und 20 Meter breiten Reithalle die Hindernisse so geschickt nehmen, dass sie im Stechen im Kampf gegen die Uhr die entscheidenden Zehntelsekunden einsparten.

Einer Amazone gelang dies in der anspruchsvollen Prüfung besonders gut. Jana Deloy vom RFV vom Driesen Asperden-Kessel war im Stechen, das sieben Starter erreicht hatten, einfach nicht zu schlagen. Pfeilschnell überwand Deloy im Sattel der 13-jährigen Stute Come together die Hindernisse unter tosendem Applaus ohne Fehler in 27,95 Sekunden. Damit verwies sie den Dorstener Hubertus Kläsener mit Claritino Z (0/28,64) sowie den Brüner Frank Brücker mit Rahmannshof Update (00/30,13) auf die Plätze. Dieser Wettbewerb war ein furioser Abschluss eines sehenswerten Gocher Spring-Events, bei dem auch der Nachwuchs in seinen Prüfungen vielfach zu überzeugen wusste.