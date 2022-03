Jugendfußball im Kreis Kleve : VfR Warbeyen steuert nach Arbeitssieg weiter auf Titelkurs

Kreis Kleve Die B-Juniorinnen gewinnen beim SV Glehn mit 1:0. A-Junioren des 1. FC Kleve sind nach 0:3-Niederlage gegen FC Kray wieder Tabellenletzter.

Der 1. FC Kleve ist in der Fußball-Niederrheinliga der A-Junioren nach der 0:3 (0:0)-Niederlage gegen den FC Kray wieder Tabellenletzter. Denn Croatia Mülheim und die DJK SF Lowick, Konkurrenten im Abstiegskampf, feierten wichtige Siege. Ähnlich wie beim 2:4 gegen den FSV Duisburg eine Woche zuvor bot der Nachwuchs des Traditionsklubs dem favorisierten Tabellendritten lange Paroli. Nach 60 Minuten musste Fabian Beyerlein im Klever Tor das erste Mal hinter sich greifen. Zwei weitere Male (71., 89.) schlug der FC Kray noch zu.

Den B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die in der Niederrheinliga unangefochten an der Spitze stehen, gelang ein 1:0 (0:0)-Arbeitssieg beim Tabellenneunten SV Glehn. Kimberley Götte erzielte nach 67 Minuten das Tor des Tages. „Der Gegner hat sich von der ersten bis zur letzten Sekunde hinten reingestellt. In der ersten Halbzeit ist uns gegen diese Taktik nicht wirklich etwas eingefallen“, sagte VfR-Trainer Florian Bahl. Nach der Pause habe man dann geduldiger nach vorne gespielt. Das wurde belohnt.