Fußball : VfR Warbeyen ist erneut in der Favoritenrolle

Sophie Schneider (vorne) traf am vergangenen Sonntag zum 1:2-Anschluss gegen den FSV Gütersloh II. Am Ende ging der VfR leer aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Frauen-Regionalligist tat sich zuletzt gegen Teams aus dem Tabellenkeller schwer und ist nun gewarnt. Am Samstag empfängt der Tabellenzweite den FV Mönchengladbach.

Zweimal verlor der Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen in der laufenden Saison nun bereits gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel – zuletzt am vergangenen Sonntag beim 1:2 gegen den FSV Gütersloh II. Es sind die einzigen beiden Kratzer in einer sonst nahezu makellosen Bilanz. Denn trotz der beiden Ausrutscher belegt der VfR Warbeyen weiterhin Tabellenplatz zwei und ist Ligaprimus Arminia Bielefeld dicht auf den Fersen. Nun steht erneut ein Duell mit ähnlichen Vorzeichen wie bei der Partie in Gütersloh auf dem Programm.

Für das Heimspiel gegen den Tabellenzwölften FV Mönchengladbach, das am Samstag um 15 Uhr in der Klever Eroglu-Arena steigt, wünscht sich VfR-Trainer Sandro Scuderi, dass seine Schützlinge den Auftritt vom vergangenen Spieltag weitgehend aus ihren Köpfen verbannen. „Ich denke nicht, dass wir das Gefühl entwickeln sollten, dass wir jetzt auf Teufel komm raus die Niederlage gegen Gütersloh wettmachen müssen. Das ist eine Einstellungssache. Ich hoffe einfach, dass nun klar ist, woran es da gelegen hat“, sagt der Coach. Stattdessen fordert Scuderi von seinem Team, sich, wie schon so oft in dieser Saison erfolgreich illustriert, auf die spielerischen Tugenden zu besinnen. „Viel wichtiger wird es sein, dass wir Lust auf Varianten haben, den Ball laufen lassen und darüber hinaus gut gegen den Ball arbeiten“, so der Coach.