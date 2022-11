Fußball : Viktoria Winnekendonk verpasst „Heimspiel“ auf Schalke nur knapp

In der Schalke-Arena wollte Viktoria Winnekendonk am 13. November gegen den SV Nütterden spielen – mit den eigenen Fans auf den Tribünen. Foto: dpa/David Inderlied

Kevelaer Der A-Ligist wird beim Online-Voting für eine Meisterschaftspartie im Stadion des Bundesligisten nur Zweiter. Nicht nur die beiden Trainer Sven Kleuskens und Johannes Rankers sind enttäuscht, denn der Rückstand auf den Gewinner ist hauchdünn.

Dreieinhalb aufregende Wochen liegen hinter dem Fußball-A-Ligisten Viktoria Winnekendonk. Am Ende fehlten nur 186 Stimmen, um am 13. November ein Ligaspiel im Stadion des FC Schalke 04 zu bestreiten. Das Team der Trainer Sven Kleuskens und Johannes Rankers hatte sich bei der Challenge „Dein Heimspiel“ eines Schalke-Sponsors beworben und landete nach dem Online-Voting mit 8929 Stimmen auf Platz zwei. Die DJK Wacker Mecklenbeck, ein A-Ligist aus Münster, gewann mit 9114 Stimmen. „Die Enttäuschung ist sehr groß. Es tut schon weh, so knapp verloren zu haben. Wir haben Flyer gedruckt und waren auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Und wir haben einen besonderen Videoclip professionell erstellen lassen“, sagt Kleuskens. „Aber am Ende gewinnt nicht ein tolles Video oder Professionalität. Positiv ist aber, dass wir fast 9000 Menschen erreicht und ein tolles Feedback bekommen haben.“

Zwölf Leute waren in den vergangenen Wochen jeden Tag mit der Aktion beschäftigt. Viele Vereinsmitglieder rührten die Werbetrommel, um Unterstützer für das Voting zu finden. Die Vorfreude, ein Spiel in der Schalke-Arena zu absolvieren, trieb alle an. „Wir als Mannschaft und als Verein haben alles versucht und können uns nichts vorwerfen lassen“, sagt Johannes Rankers, der im ständigen Kontakt mit der organisierenden Agentur stand und Bindeglied zwischen Verein und Organisator war. „Platz zwei schmerzt natürlich umso mehr, wenn man kurz vor Schluss eingeholt worden ist. Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben“, sagt Rankers.