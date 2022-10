Fußball : Frauen des VfR Warbeyen lassen sich von der Tabelle nicht blenden

Kleve Der Spitzenreiter der Regionalliga spielt am Sonntag beim Aufsteiger FSV Gütersloh II, der auf dem elften Platz steht. VfR-Coach Sandro Scuderi warnt vor dem Gegner, der sich in dieser Saison bislang wacker schlägt.

Keine zwei Wochen ist es her, dass sich Arminia Bielefeld und der VfR Warbeyen im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga der Frauen ein Duell auf hohem Niveau lieferten. Das Aufeinandertreffen „Erster gegen Zweiter“ endete torlos. Eine Woche später eroberte der VfR mit einem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum die Tabellenführung zurück. Nun geht die Reise wieder nach Ostwestfalen. Der Gegner am Sonntag um 13 Uhr ist die zweite Mannschaft des FSV Gütersloh, dessen erstes Team derzeit als Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga für Furore sorgt. Die zweite Mannschaft schaffte den Sprung in die dritthöchste Spielklasse als Meister der Westfalenliga indes erst in diesem Jahr. Im neuen Gefilde schlägt sich der Aufsteiger bisher tapfer, holte in acht Spielen zehn Punkte und belegt aktuell Rang elf – ein Nicht-Abstiegsplatz. Zudem konnten die Gütersloherinnen sich ein Polster von fünf Punkten Vorsprung auf die rote Zone erspielen. Zu den Highlights der noch jungen Saison zählen ein 2:2 beim VfL Bochum, gegen den der FSV II den Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit schlucken musste, und der überraschende 2:0-Auswärtssieg gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Köln.