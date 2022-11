3:1-Sieg beim Schlusslicht Moerser SC II : Kleverland Volleys erfüllen ihre Pflicht

Bedburg-Hau Das Team rückt in der Volleyball-Verbandsliga der Herren auf Platz drei vor. Neuling SV Bedburg-Hau setzt in der Frauen-Landesliga seine Siegesserie fort.

Erst nach Verlust des ersten Satzes nahm das Spiel der Kleverland Volleys in der Volleyball-Verbandsliga der Herren beim Moerser SC II richtig Fahrt auf. Am Ende erfüllte das Team mit einem 3:1 (21:25, 25:21, 25:17, 25:15)-Erfolg seine Pflicht. Hinter dem unbesiegten Ligaprimus Kevelaerer SV und der DJK TuSA 06 Düsseldorf liegt die Mannschaft von Trainer Derk Wetzold jetzt auf Rang drei. Der nur zwei Punkte bessere Tabellenzweite TuSA ist am nächstem Spieltag am Samstag, 12. November, 15 Uhr, Gastgeber der Volleys.