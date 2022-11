1. FC Kleve spielt am Freitagabend : Mike Terfloth ist auf dem Weg zurück

Mike Terfloth (rotes Trikot) musste wegen einer Rückenverletzung einige Spiele passen. Foto: Achim Blazy (abz)

Kleve Nach vier Wochen Verletzungspause steht der Mittelfeldspieler wieder für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve auf dem Platz. Zuletzt sorgte der 29-Jährige für den Siegtreffer gegen den KFC Uerdingen.

Umut Akpinar, Trainer des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, bewies am Sonntag ein glückliches Händchen. Spät wechselte der Coach in der Partie beim damaligen Tabellenführer KFC Uerdingen Luca Plum und Mike Terfloth ein, die zu Helden des Spieltags avancierten. Mike Terfloth spitzelte den Ball in der Nachspielzeit über die Linie, Luca Plum hatte maßgebliche Vorarbeit geleistet. So setzten sich die Rot-Blauen überraschend mit 3:2 beim Aufstiegsfavoriten durch.

„Luca Plum und ich hatten uns vorher heißgemacht, dass wir unbedingt etwas bewegen wollen, wenn wir reinkommen. Und das ist uns gelungen“, so Mittelfeldspieler Terfloth. In der 80. Minute war der 29-Jährige eingewechselt worden. „Ich war eigentlich ganz gut drin im Spiel. Einen ärgerlichen Ballverlust habe ich fabriziert, ansonsten hatte ich aber gleich ein gutes Gefühl“, so Terfloth, der sich aktuell zurück ins Team kämpft.

Info Frederik Meurs kehrt in den Kader zurück Rückkehr Linksverteidiger Frederik Meurs, der zuletzt gelb-gesperrt außen vor war, steht gegen die SSVg. Velbert wieder für den 1. FC Kleve auf dem Rasen. Ausfall Offensivakteur Sezai Kezer fällt dahingegen mit einem Außenbandanriss drei bis vier Wochen aus. Der 22-Jährige hatte sich im Training verletzt.

Der Routinier war vier Wochen mit einer Rückenverletzung ausgefallen. Mitte September hatte Terfloth sich bei der 3:4-Niederlage gegen den SV Sonsbeck verletzt. Die Diagnose: ein ILS-Syndrom, eine Erkrankung des Iliosakralgelenks. Sie sorgte für Rückenschmerzen. „Das hat sich sehr hartnäckig auf die Muskulatur ausgewirkt“, sagt Mike Terfloth. Aktuell befinde sich sein Fitnesszustand bei 70 Prozent, der Mann aus Alpen benötigt noch Zeit.

„Ich muss erst auf den nötigen Fitnessstand kommen, um wieder von Anfang an zu starten. In den vergangenen Englischen Wochen hatten wir leider viele Spiele und wenig Training. Nun bin ich froh, dass wieder normale Wochen auf uns zukommen. Dann kann ich auch wieder richtig trainieren“, so Terfloth.

Die Saison des 1. FC Kleve verlief bislang wechselhaft. Doch nun ist das Team von Trainer Umut Akpinar bereits seit fünf Liga-Partien ungeschlagen. Mit zwei Siegen in Serie ist der 1. FC ins Tabellenmittelfeld vorgerückt, die Formkurve zeigt klar nach oben. „Unsere Leistungen waren bislang recht schwankend, das erinnerte mich ein wenig an die Saison 2019/2020“, so Terfloth. In der damals vorzeitig wegen Corona abgebrochenen Spielzeit landeten die Rot-Blauen auf Tabellenplatz elf.

„Zuletzt lief es aber sehr gut für uns. In der Mannschaft wurde es auch nie unruhig, obwohl wir auf einem Abstiegsplatz standen. Immerhin wissen wir, dass wir gut genug sind für die Oberliga. Das Vertrauen war immer da, und das ist entscheidend. Nun müssen wir den Lauf fortsetzen“, sagt der Mittelfeldakteur, der vielseitig eingesetzt werden kann und seit 2014 am Bresserberg aktiv ist.

Am Freitag, 19.30 Uhr, geht es vor heimischem Publikum erneut gegen den aktuellen Tabellenführer: die Sport- und Spielvereinigung Velbert. Die Blau-Weißen wollen unbedingt den Sprung in die Regionalliga schaffen. „Die SSVg. Velbert ist mit die stärkste Mannschaft in der Oberliga, auf Augenhöhe mit dem KFC Uerdingen und dem VfB Hilden. Das Team wurde im Sommer auch noch einmal deutlich verstärkt. Das wird auf jeden Fall eine große Aufgabe für uns“, sagt Terfloth.