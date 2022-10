Aktion in Mönchengladbach : AOK zeichnet starke Projekte für Kinder aus

Die vier Preisgewinner erhielten in der Regionaldirektion der AOK in Mönchengladbach von Leiterin Marion Schröder (r.) ihre Auszeichnung. Zur Jury gehörte auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs (2. von rechts). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei der „Starke-Kids“-Aktion zeichnete die AOK vier Projekte aus, die sich für Gesundheit und Prävention bei Kindern und Jugendlichen einsetzen. Es ging dabei um Gemüse, sexuelle Aufklärung, Fahrradhelme und Boxtraining. Eine Übersicht über die ausgezeichneten Projekte.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Zum achten Mal vergab die Gesundheitskasse AOK in diesem Jahr Preise für herausragende Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention von Kindern und Jugendlichen in der Stadt. Am Donnerstagnachmittag wurden in den Räumen der Krankenkasse die Auszeichnungen verliehen. Die Regionaldirektorin am Niederrhein, Marion Schröder, begrüßte die Gäste und dankte den Teilnehmern für ihren Einsatz für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen.

Eine achtköpfige Jury wählte aus knapp 20 eingereichten Projekten die vier Gewinner aus. Der dritte Platz wurde gleich zweimal vergeben: Unter anderem erhielt der Mönchengladbacher Waldkindergarten Pfifferlinge 1000 Euro für das Projekt „Wir erforschen Obst, Gemüse und deren Superkräfte“. Der Kita-Leiter Boris Tüscher und seine Kollegin Fatma Arif stellten das Projekt vor, bei dem Vorschulkinder die Superkräfte von Bananen, Äpfeln oder Tomaten erforschten. Dafür sei der Kindergarten auf den Wochenmarkt gegangen und habe Obst und Gemüsefeste organisiert. Das Preisgeld wollen die Erzieher nach eigener Aussage in die Anschaffung von Küchengeräten, ins Gewächshaus und in ein neues Projekt stecken, das sich mit gesundem Frühstücks beschäftigen soll.

Den zweiten dritten Platz belegte das Berufskolleg Mülfort. Lea Mertens und Sozialarbeiterin Carolin Szabó veranstalten dort zweimal jährlich eine „Projektwoche Gesundheit“ für die Schüler der Internationalen Förderklasse, in der geflüchtete Jugendliche lernen. Auf dem Programm stehen sexuelle Aufklärung, Entspannungsreisen für die vielfach traumatisierten Schüler, Ausflüge in die nähere Umgebung, Sportveranstaltungen und als Abschluss – „das ist für alle der schönste Tag“, so Mertens – gemeinsames Kochen und Essen.

Die Kita Sonnenschein hat sich zum Kinderverkehrsgarten der Stadt Mönchengladbach gewandelt. Mit 1500 Euro und dem zweiten Platz wurden stellvertretend für die Einrichtung Anke Schmitz und Melanie Rieger geehrt. „Immer oben auf“ heißt das Helmprojekt, das zum Ziel hatte, einen Helm für jedes Kita-Kind in der Kita an einem Helmboard zu verwahren und die Kinder dahin zu bringen, dass sie diesen beim Radeln aufsetzen. Das soll, so die Kita, aber in Freiwilligkeit und Einsicht geschehen. Also ging es darum, den Kindern die Bedeutung des Helms klarzumachen. Das gelang durch spielerische Aktionen – darunter die Wahl eines Logos für die Helme. Das Projekt entstand 2017 in Zusammenarbeit mit dem Verkehrssicherheitsberater Kalle Ditges.

Den ersten Platz belegte das Projekt „Ich bleib cool – ich boxe, um nicht zu schlagen“ der Realschule an der Niers. „Nach der Pandemie gab es nicht nur schulischen Nachholbedarf, sondern auch einen in Sachen Sozialverhalten“, sagt die Konrektorin Ulrike Heinen-Herpers. Die Schüler der 5. und 6. Klasse lernten, ihre Konflikte über Sport und Bewegung zu lösen, sie schlüpften in Opfer- und Täterrollen und lernten Empathie, Respekt und Achtsamkeit im Umgang miteinander.

Die Jury bestand aus Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Stephan Schippers, dem Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach, der Leiterin der Lokalredaktion der Rheinischen Post, Denisa Richters, Heidrun Esser vom Kinderschutzbund, Kinderarzt Jörg Hornivius, Sabine Keiser, die Chefärztin der Kinderklinik, Rechtsanwältin Doris Overlack-Kosel sowie Marion Schröder als Regionaldirektorin der AOK.