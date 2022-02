Tennis-Winterrunde des Verbandes Niederrhein : Uedemer TC ist mit Platz vier zufrieden

Uedem/Rees Die Herren-Mannschaft unterliegt in der Zweiten Verbandsliga zum Abschluss. Die Damen 50 des SV Haldern kassieren ihre erste Niederlage.

Die Herren des Uedemer TC haben in der Winterhallenrunde den vierten Tabellenplatz in der Zweiten Tennis-Verbandsliga erreicht. Zum Abschluss unterlag das Team von Kapitän Andrej Nitsche beim Düsseldorfer SC 99 deutlich mit 1:5. Zuletzt hatten die Uedemer noch gehofft, ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Das hatte sich allerdings bereits im Vorfeld der Begegnung in der Landeshauptstadt zerschlagen, weil die Konkurrenz an der Tabellenspitze gepunktet hatte.