Fußball-Niederrheinliga : 1. FC Kleve verliert beim Debüt von Henrik Hommels

Kleve Die A-Junioren haben im ersten Spiel unter dem neuen Trainer mit 0:3 das Nachsehen. B-Juniorinnen des VfR Warbeyen bleiben auf Erfolgskurs.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Fußball-Nieder­rheinliga das erste Spiel unter dem neuen Trainer Henrik Hommels verloren. Gegen den Tabellendritten VfB Homberg gab es beim 0:3 (0:3) für den Vorletzten nichts zu holen. Bereits nach 22 Minuten hatten die Gäste den Endstand hergestellt. Alle Tore fielen nach Standardsituationen, was für Handlungsbedarf bei den Übungseinheiten sorgt.

„Wenn man klar weiß, woran man arbeiten muss, kann man diese Schwäche auch abstellen. Aus dem Spiel heraus ist kein Tor gefallen. Darauf können wir aufbauen“, sagte Hommels, der mit dem Team den direkten Abstieg vermeiden will. Derzeit trennt den 1. FC Kleve nur ein Punkt vom drittletzten Rang, den er wenigstens belegen muss. Die Leistung des Teams in der zweiten Halbzeit lobt der Trainer. „Da haben wir uns besser angestellt. Die Mannschaft steht zusammen und hat sich nicht aufgegeben“, sagte er.

Die Junioren U 15 des 1. FC Kleve schafften in der ersten Runde des Niederrheinpokals einen 3:2 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Bocholt. Gegen den Konkurrenten aus der Niederrheinliga ging der 1. FC früh durch Gislayn Ngesang (9.) in Führung. Bocholt gelang vor der Pause noch das 1:1 (31.). Sam Jansen sorgte in Hälfte zwei für den Sieg. Er erzielte das 2:1 (39.) und nach dem erneuten Ausgleich (48.) das 3:2 (58.). „Wir haben taktisch etwas ausprobiert. Das hat super geklappt. Wir hoffen, dass wir das auch in der Meisterschaft gegen Hamborn umsetzen können“, sagte Trainer Detlev Remmers.