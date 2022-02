Fußball-Oberliga : Ein Erfolgserlebnis vor dem Ligastart

Mike Terfloth (links) markierte in Lintfort den Führungstreffer für den 1. FC Kleve. Foto: gelb/Markus van Offern (mvo)

Kleve Verletzte oder erkrankte Spieler, ausgefallene Testpartien: Der 1. FC Kleve hat eine holprige Vorbereitung mit einem 3:2 bei Fichte Lintfort abgeschlossen. Trainer Umut Akpinar sieht sein Team trotz allem gut gerüstet.

Von Maarten Oversteegen

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den letzten Test vor dem Ligastart nach der Winterpause erfolgreich gestaltet. Mit 3:2 (1:1) setzte sich der Fusionsklub am Sonntag beim Landesligisten TuS Fichte Lintfort durch. „Ich bin durchaus zufrieden. Es war wichtig, 90 Minuten Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Wir haben uns gut bewegt und eine gute Partie abgeliefert“, sagte Trainer Umut Akpinar.

Von Anfang an waren die Rot-Blauen das tonangebende Team. Nach 36 Minuten sorgte Mittelfeldspieler Mike Terfloth für die Führung. Gabriel Derikx (43.) traf wenig später zum Ausgleich. „Wir haben vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt. Von Anfang an haben wir den Ball gut laufen lassen, auch wenn zwischendurch noch ein wenig die Genauigkeit fehlte“, sagte Akpinar. Mehrere Testpartien seiner Mannschaft waren in den vergangenen Wochen ausgefallen, der Grund war meist die Corona-Quarantäne vieler Kicker.

Offensivakteur Niklas Klein-Wiele (64.) war es, der die Klever erneut in Führung schoss. Gabriel Derikx (72.) gelang kurz darauf das 2:2. Youngster Calvin Top sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung. „Wir haben nur eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit gehabt, in der wir unnötig viele Fehler im Spiel hatten. Ansonsten haben wir es aber gut gemacht. Allerdings habe ich auch Dinge gesehen, die wir noch besser machen müssen“, sagte Umut Akpinar.

Der Übungsleiter hat seit Wochen personelle Sorgen. Mit Pascal Hühner, Kisolo Deo Biskup, Luca Plum, Luca Thuyl, Sezai Kezer, Ahmet Taner, Danny Rankl und Marten Albrecht fielen gleich mehrere Akteure verletzungs- oder krankheitsbedingt aus. Am kommenden Samstag, 16 Uhr, trifft der Tabellenvierte auswärts auf die Spielvereinigung Schonnebeck. Insgesamt warten noch fünf Begegnungen in der ersten Halbserie auf den 1. FC Kleve. In der Folge dürften die Rot-Blauen in der Aufstiegsrunde um Punkte kämpfen. „Es gibt mehrere Spieler, die die gesamte Vorbereitung wegen Krankheiten und Verletzungen nicht mitgemacht haben. Wir müssen abwarten, wer bis zur nächsten Woche fit werden kann“, sagte Umut Akpinar. Mit Blick auf die hohen Corona-Inzidenzen dürfte aber ohnehin fraglich sein, ob der Spielbetrieb reibungslos über die Bühne gehen kann. „Wir bereiten uns sehr genau auf Schonnebeck vor und fokussieren uns nur auf die Trainingsinhalte. Es ist unsere Aufgabe, vernünftig mit dieser Situation umzugehen. Alles andere müssen wir auf uns zukommen lassen.“