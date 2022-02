Fußball-Bezirksliga : Marco Schacht wird neuer Trainer des 1. FC Kleve II

Kleve Der 51-Jährige, der momentan noch Coach des A-Kreisligisten BV Sturm Wissel ist, tritt im Sommer die Nachfolge von Lukas Nakielski an. Sein Co-Trainer wird Dirk Koebergen.

Der 1. FC Kleve hat einen neuen Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden, die in der Fußball-Bezirksliga auf dem achten Tabellenplatz steht. Marco Schacht, derzeit noch Coach des A-Ligisten BV Sturm Wissel, tritt nach dieser Saison die Nachfolge von Lukas Nakielski an. Neuer Co-Trainer wird Dirk Koebergen. Beide waren in der Vergangenheit schon für den Fusionsklub aktiv. Der 51-jährige Schacht spielte erst für den VfB 03 und dann für den 1. FC in der Verbands- und Landesliga. Koebergen (47) stammt aus der Jugend des VfB und lief für den 1. FC in der zweiten Mannschaft auf. Hans Noy, Vorstandsmitglied des 1. FC, machte die Verpflichtung jetzt perfekt.