Fußball-Testspiele : SV Rindern bezwingt den RSV Praest

Der SV Rindern – hier Tobias Thurau (r.) im Duell mit Danny Stein – überzeugte beim letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Bezirksligist überzeugt bei seinem 2:0-Erfolg gegen den Landesligisten mit guter Arbeit in der Defensive und sammelt Selbstvertrauen für das erste Pflichtspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der Fußball-Bezirksligist SV Rindern hat am Samstag das Testspiel gegen den Landesligisten RSV Praest mit 2:0 (0:0) gewonnen. In der Regel messen Trainer den Ergebnissen, die ihre Teams in Vorbereitungspartien erzielen, keine allzu große Bedeutung bei. Christian Roeskens, Coach des SV Rindern, machte nach dem Sieg vor eigenem Publikum die Ausnahme von der Regel. „Denn dieser Erfolg war sehr wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft“, sagte Roes­kens.

Schließlich war die Vorbereitung des SV Rindern auf den zweiten Teil der Saison bislang vor allem von personellen Rückschlägen geprägt, weil Spieler wegen Corona oder Verletzungen ausgefallen waren. „Jetzt sehen wir so langsam ein Licht am Ende des Tunnels. Denn nach und nach kehren Akteure ins Training zurück“, so Roeskens. Das wird auch höchste Zeit, da bereits am kommenden Sonntag, 20. Fe­bruar, das erste Pflichtspiel im Jahr 2022 für den SV Rindern ansteht. Er tritt um 15 Uhr im Achtelfinale des Kreispokals beim ambitionierten B-Ligisten Siegfried Materborn an.

Christian Roeskens hatte von seinem Team in der Partie gegen Landesliga-Schlusslicht RSV Praest, das längst für die Bezirksliga plant, gefordert, sich auf die „einfachen Dinge im Spiel“ zu konzentrieren – sprich: in der Defensive solide zu arbeiten. Das tat der Gastgeber. Der RSV hatte zwar mehr vom Spiel, machte aber vor allem in der ersten Halbzeit zu wenig aus seiner Überlegenheit.