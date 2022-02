Fußball-Testspiel : SV Hönnepel-Niedermörmter verstärkt sich weiter

Kalkar Der Landesligist setzt beim 1:4 bei Hamborn 07 zwei Neuzugänge ein. Trainer Thomas Geist ist nur bedingt zufrieden mit seinem Team.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter, die in der Gruppe zwei der Fußball-Landesliga um den Klassenerhalt bangt, hat am Sonntag ihr Testspiel bei Hamborn 07 mit 1:4 (0:2) verloren. „Die Niederlage war verdient, ist aber etwas zu hoch ausgefallen“, sagte Trainer Thomas Geist nach der Partie beim Duisburger Klub, der in der Gruppe drei der Landesliga als Tabellenführer auf Titelkurs steuert.

Geist war diesmal nur bedingt zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Wir sind teilweise zurück in alte Muster gefallen. Vor den ersten beiden Gegentoren fehlte die Konzentration, die man unbedingt benötigt, wenn man gegen so einen starken Gegner bestehen will. Daran müssen wir arbeiten, was allerdings auch seine Zeit dauert“, sagte der Coach der SV Hönnepel-Niedermörmter. Sein Team habe, so Geist, bis zum 0:1 (23.) sogar etwas mehr vom Spiel gehabt und den Gegner gut kontrolliert. Die weiteren Gegentreffer kassierte die SV Hö.-Nie. in der 28., 62. und 70. Minute. Baran Özcan (80.) gelang das Ehrentor für den Gast, der in der Meisterschaft am Sonntag, 27. Februar, 15 Uhr, auf eigener Anlage in der Nachholpartie gegen Fichte Lintfort zum ersten Mal nach der Winterpause wieder gefordert ist.