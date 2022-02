Fußball : TuS Kranenburg startet am Sonntag

Michael Umbach bleibt auch in der neuen Saison Coach des TuS Kranenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Der A-Ligist empfängt den TSV Weeze II. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Allerdings hat die Mannschaft in der ersten Saisonhälfte nicht besonders erfolgreich gespielt.

Für den Fußball-A-Ligisten TuS Kranenburg endet bereits am kommenden Sonntag die Winterpause. Denn das Team von Trainer Michael Umbach hat vor dem offiziellen Ende der Winterpause Ende Februar noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt der TuS den TSV Weeze II.

Mit 14 Punkten aus 14 Spielen sind die Kranenburger derzeit ein Stück weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Das vor der Spielzeit ausgegebene Ziel, den begehrten fünften Tabellenplatz in der Vorrunde zu erreichen, ist theoretisch zwar noch zu verwirklichen, doch praktisch wohl eine zu hohe Hürde. So sieht es auch Coach Michael Umbach, der unabhängig vom Saisonausgang auch in der Spielzeit 2022/2023 die Verantwortung an der Seitenlinie in Kranenburg tragen wird. „Unser derzeitiger Tabellenstand ist natürlich nicht das, was was wir uns vorgenommen hatten. Aber ich kann niemandem einen Vorwurf machen“, sagt Umbach.

Denn die Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit 14 Punkten aus sieben Spielen für positive Schlagzeilen sorgen konnte, hat in der laufenden Spielzeit nicht einmal komplett auf dem Platz stehen können. Schon in der Vorbereitung ereilte das Team eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Armbruch, Schlüsselbeinbruch, gerissener Meniskus sind nur einige der schweren Verletzungen, die sich Kranenburger Spieler zugezogen hatten. „Und leider hat diese Pechserie einfach auch nicht aufgehört. Das habe ich in meiner gesamten Laufbahn als Trainer noch nie erlebt. Und das frustriert natürlich auch“, sagt Umbach.

Auch Kapitän Marco Beson erwischte es in den vergangenen Wochen mit einem Leistenbruch. „Im Moment fehlt mir die komplette Innenverteidigung und auch auf den Außenpositionen sieht es nicht viel besser aus“, so Umbach. Da verwundert es dann auch nicht, dass die Kranenburger in den letzten beiden Vorbereitungsspielen satte elf Gegentore hinnehmen mussten. Und im Hinblick auf die wichtigen Nachholspiele gegen den TSV Weeze II und den SV Donsbrüggen weiß Umbach entsprechend um die schwere der Aufgabe. „Das werden ganz wichtige Spiele für uns werden. Denn beide Gegner sind potenzielle Mitbewerber im Kampf um den Klassenerhalt. Und natürlich wollen wir so viele Punkte wie möglich mit in eine eventuelle Abstiegsrunde nehmen.“