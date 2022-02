Volleyball-Verbandsliga : Kleverland Volleys weiter tief im Abstiegskampf

Die Volleys erzielten in allen drei Sätzen weniger als 20 Punkte. Foto: imago sportfotodienst

Bedburg-Hau Die Mannschaft hat nach dem 0:3 in Holsterhausen nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem vorletzten Platz und bleibt vom Verletzungspech verfolgt.

Die Kleverland Volleys mussten ihre Hoffnungen, wie beim knappen 2:3 im Hinspiel nun auch beim Tabellenvierten TVG Holsterhausen im Abstiegskampf der Volleyball-Verbandsliga punkten zu können, früh begraben. Das erneut von personellen Engpässen gebeutelte Team von Spielertrainer Alexander Pötzsch geriet im Auftaktsatz schnell hoch in Rückstand. Auch in den weiteren Durchgängen waren die Volleys beim 0:3 (17:25, 17:25, 19:25) nie ein gleichwertiger Gegner.

Bereits die ersten Ballwechsel zeigten, dass die Mannschaft die Ausfälle von Stephan Reinders, Felix Wetzold und Tobias Brendgen nicht kompensieren konnte. „Wir hatten im Block auf der Diagonalposition Schwierigkeiten. Und im Angriff hatten wir durchweg Probleme uns durchzusetzen“, sagte Pötzsch. Dass das Ergebnis in Satz eins nicht noch deutlicher ausfiel, war Mittelblocker Raphael Giesen zu verdanken. Er brachte die Volleys mit einer Aufschlagserie nach einem 12:24-Rückstand auf 17:24 heran.

Im zweiten Durchgang gestaltete das Team die Partie zunächst offener. Dann zog sich Routinier Thomas Holtermann bei einem Block eine Fingerverletzung zu und schied aus. Die dadurch nötigen Umstellungen taten dem Spiel der Volleys nicht gut. „Durch das so entstandene Durcheinander hatten wir Holsterhausen nichts mehr entgegenzusetzen“, sagte Pötzsch. Nach dem Positionstausch zwischen Diagonalangreifer Malte Averbeck und Außenangreifer Lars Matenaar wurde das zwar besser. Aber ernsthaft fordern konnten die Volleys den routinierten Gegner nicht mehr.

Nach dem 0:3 steht die Mannschaft weiter auf Platz fünf, hat aber bei vier ausstehenden Partien nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem Vorletzten MTG Horst. Besorgniserregend findet Pötzsch diese Situation nicht, zumal sein Team am kommenden Sonntag noch auf Schlusslicht TuS Lintorf und am vorletzten Spieltag auf den Vorletzten MTG Horst trifft. „Wir haben bislang alle Spiele gegen die Teams, die in der Tabelle unter uns stehen, gewonnen“, sagte der Trainer. Bleibt es dabei, wäre der Ligaverbleib wohl perfekt.