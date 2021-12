Fußball-Oberliga : So ist die Personalsituation beim 1. FC Kleve

Mittelfeldakteur Luca Plum (rotes Trikot) ist im Aufbautraining. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Mittelfeldakteur Luca Plum steht nach einem Schienbein-Anbruch wieder auf dem Platz. Kisolo Deo Biskup erlitt beim Sieg in Niederwenigern eine Muskelverletzung.

Der 29-jährige Kisolo Deo Biskup war im Sommer als defensiver Mittelfeldspieler vom Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve verpflichtet worden. Zuvor stand er beim 1. FC Kaan-Marienborn unter Vertrag. Doch der angehende Lehrer entpuppte sich schnell als echter Allrounder. So lief er in den vergangenen Wochen im Abwehrzentrum neben Routinier Nedzad Dragovic auf – und wusste zu überzeugen. Kisolo Deo Biskup strahlt Ruhe am Ball aus und ist körperlich äußerst präsent.

Am Sonntag musste er in der Auswärtspartie gegen die Sportfreunde Niederwenigern, die der 1. FC Kleve überzeugend mit 4:1 gewann, jedoch bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden. Für Kisolo Deo Biskup, der mit neun Jahren aus Uganda nach Deutschland zog und in Köln aufgewachsen ist, kam der 22-jährige Maxwell Bimpeh in die Partie. Auch er gab sich im Defensivzentrum keine Blöße

Beim Stand von 1:0 für die Rot-Blauen hatte Kisolo Deo Biskup in höchster Not auf der Linie geklärt und sich bei der Rettungsaktion verletzt. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, doch offenkundig handelt es sich um eine Muskelblessur. „Wir warten ab, was die Ärzte sagen. Stand jetzt gehen wir von einer Muskelverletzung aus“, sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, der aktuell auf Tabellenplatz vier steht. So ist ein Einsatz am kommenden Samstag, 16 Uhr, wenn es zum Jahresabschluss in der Getec-Arena gegen den TV Jahn Hiesfeld geht, äußerst fraglich.

Mittelfeldspieler Luca Plum, der seit Monaten wegen eines Schienbein-Anbruchs fehlt, steht mittlerweile wieder auf dem Fußballplatz. „Noch kann Luca Plum nicht mit der Mannschaft trainieren, aber immerhin befindet er sich bereits wieder im Aufbautraining. Wir hoffen darauf, dass er zum Start der Wintervorbereitung an Bord ist“, sagt Umut Akpinar, der wieder auf Außenverteidiger Calvin Top setzen kann. Der 22-Jährige, eine Entdeckung der Saison, hatte Mitte Oktober einen Bänderriss erlitten. Top kam zuletzt immerhin wieder zur Kurzeinsätzen. Gegen die Sportfreunde Niederwenigern stand er zehn Minuten auf dem Feld.

Angreifer Danny Rankl war vor anderthalb Wochen beim 8:0-Sieg gegen den SC Velbert wegen Nebenwirkungen der Booster-Impfung ausgefallen. Vollends war der 32-Jährige am Sonntag daher noch nicht fit. Das war ein Grund, weshalb Younes Mouadden in der Startelf stand. Der Youngster avancierte zum besten Akteur des Fusionsklubs. Rankl wurde nach einer Stunde eingewechselt und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.