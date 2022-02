Fußball-Niederrheinliga : 1. FC Kleve gewinnt Duell der Kellerkinder

Kreis Kleve Das Team gibt die Rote Laterne nach einem 1:0-Sieg bei Croatia Mülheim ab. Die C-Junioren des Fusionsklubs erreichen ein 1:1 gegen Hamborn 07.

Aufatmen am Bresserberg – die A-Junioren des 1. FC Kleve haben nach sieben sieglosen Partien in Folge wieder ein Spiel in der Fußball-Niederrheinliga gewonnen. Im Duell der Kellerkinder gelang dem Team von Trainer Henrik Hommels ein 1:0 (1:0)-Erfolg bei Croatia Mülheim. Der 1. FC gab die Rote Laterne damit an den Gegner ab und hat weiter alle Chancen, den direkten Abstieg zu vermeiden. Derzeit trennt die Mannschaft nur das schlechtere Torverhältnis gegenüber der DJK SF Lowick vom dafür benötigten drittletzten Rang.