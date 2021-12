Tischtennis in Kleve : WRW gelingt überraschender Punktgewinn

Kleve Der Herren-Verbandsligist erreicht im Abstiegskampf ohne Spitzenspieler Hiroshi Leo Kittenberger ein wichtiges 8:8. DJK Rhenania verliert klar mit 1:9.

WRW Kleve hat die Hinrunde in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren mit einem überraschenden Punktgewinn beendet. Die Mannschaft, die als Drittletzter auf einem der beiden Relegationsplätze steht, erreichte im Nachholspiel beim Tabellenvierten Post SV Oberhausen ein 8:8. Damit verringerte WRW den Abstand zum rettenden achten Platz nicht nur auf drei Zähler, sondern sammelte auch einiges Selbstvertrauen für den zweiten Teil der Saison. Schließlich musste die Mannschaft kurzfristig auf den erkrankten Spitzenspieler Hiroshi Leo Kittenberger verzichten, was den Punktgewinn noch wertvoller macht.

Der Außenseiter stand bei einer 8:7-Führung sogar dicht vor einem Erfolg. Doch Vincent Kepser/Bastian Beyerinck mussten sich im abschließenden Doppel mit 1:3-Sätzen geschlagen geben. Die Enttäuschung darüber hielt sich bei WRW Kleve allerdings in ganz überschaubaren Grenzen. „Das Unentschieden fühlt sich trotzdem für uns wie ein Sieg an, weil wir eigentlich mit einer Niederlage gerechnet hatten. Diese Leistung macht Mut für die Rückrunde. In dieser Form ist der Klassenerhalt auf jeden Fall zu schaffen“, sagte WRW-Akteur Jakob Kramer, der ein Einzel und das Doppel mit Maikel Peters gewann. Die weiteren Punkte steuerten Vincent Kepser, Lucca-Henk Kaus (2), Bastian Beyerinck (2) und Maikel Peters bei.

Die DJK Rhenania Kleve musste sich in der Herren-Landesliga zum Abschluss der Hinrunde beim Tabellendritten TSSV Bottrop II deutlich mit 1:9 geschlagen geben. Spitzenspieler Johannes Schlesinger sorgte mit einem Fünf-Satz-Sieg für den Ehrenpunkt der Gäste. Ansonsten hatten lediglich Johannes Kirchner/Stefan Rüttgers bei ihrer 2:3-Niederlage in einem packenden Doppel, in dem vier der fünf Sätze erst in der Verlängerung entschieden wurden, noch die Chancen auf einen Punktgewinn. Die DJK Rhenania liegt nach der Hälfte der Saison als Tabellensiebter mit 9:11-Zählern im Soll.