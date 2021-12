Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve bleibt in der Spitzengruppe

Pascal Hühner erzielte den wichtigen Treffer zum 3:1 für den 1 FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar gewinnt bei den abstiegsgefährdeten Sportfreunden Niederwenigern mit 4:1 und verteidigt den vierten Tabellenplatz.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist seiner Favoritenrolle bei den akut abstiegsbedrohten Sportfreunden Niederwenigern gerecht geworden. Mit 4:1 (2:1) setzten sich die Rot-Blauen auf dem Kunstrasenplatz in Hattingen durch. Damit steht die Mannschaft weiterhin auf Tabellenplatz vier.

Allerdings hatte das Team von Trainer Umut Akpinar durchaus Mühe. „Ich habe im Vorfeld gesagt, dass Niederwenigern unabhängig vom Tabellenstand eine ganz unangenehme Mannschaft ist. Das war immer so. Und das hat das Team auch heute unter Beweis gestellt. Der Gegner hat uns alles abverlangt. Ich muss meiner Mannschaft aber auch ein großes Kompliment machen. Wir haben 90 Minuten nicht nur spielerisch, sondern auch, was die Intensität angeht, stark dagegengehalten“, sagte Umut Akpinar, der Younes Mouadden in der Startelf den Vorzug vor Danny Rankl gegeben hatte.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve SF Niederwenigern Roberto – Beyer, Feldmann (64. Peterburs), Gerhardt (64. Kagnassim), Lümmer – Schütte, Barrera (82. Bukowski), Eckert, Köfler (75. Gonzalez), Rapka - Enz 1. FC Kleve Taner – Schneider, Deo Biskup (19. Bimpeh), Dragovic, Meurs (84. Top) – Forster, Terfloth (88. Emmers), Thuyl (88. Wiens), Klein-Wiele - Hühner, Mouadden (64. Rankl) Tore 0:1 (15.) Nedzad Dragovic (Foulfelfmeter), 1:1 (34.) Steffen Köffler, 1:2 (36.) Younes Mouadden, 1:3 (83.) Pascal Hühner, 1:4 (88.) Danny Rankl (Foulelfmeter)

Der 1. FC Kleve tat sich in der Anfangsphase gegen den defensiv eingestellten Gegner schwer. Teils postierten sich die Schwarz-Gelben mit zehn Spielern um den eigenen Strafraum herum, sie wollten unbedingt ein frühes Gegentor verhindern. Das Team von Umut Akpinar fand dennoch eine Lösung. Im Strafraum wurde der freistehende Angreifer Younes Mouadden von Torwart Dario Roberto gefoult, der Schiedsrichter zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Abwehrchef Nedzad Dragovic (15.) trat an und verwandelte souverän zur Führung.

In der Folge aber drängte der Gastgeber auf den Ausgleich, Kisolo Deo Biskup rettete gegen SF-Angreifer Paul Beyer (19.) auf der Linie. Der Klever Innenverteidiger verletzte sich in der Szene, früh kam Maxwell Bimpeh für ihn in die Begegnung. Nach 22 Minuten verfehlte Luca Thuyl aus spitzem Winkel nur knapp das Tor. Die Teams duellierten sich zunehmend auf Augenhöhe. Erneut trat der Unparteiische in Erscheinung, als er nach 34 Minuten auf den Punkt zeigte. Der Klever Torwart Ahmet Taner hatte einen Kontrahenten von den Füßen geholt, Stefan Köffler traf für Niederwenigern zum Ausgleich.

Offensivakteur Pascal Hühner aber stellte wenig später eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis. Mit einem feinen Steilpass setzte er den überzeugenden Younes Mouadden (36.) in Szene, der Torwart Dario Roberto umkurvte und aus kurzer Distanz zum 2:1 einschoss. Vor dem Seitenwechsel hätte der 1. FC Kleve dann erhöhen müssen. Mike Terfloth traf aus einer Abseitsstellung, Niklas Klein-Wiele den Pfosten.

In Hälfte zwei waren die Gäste klar die bessere Mannschaft. Mike Terfloth (48.) verfehlte aus der Distanz nur knapp. Von den Sportfreunden Niederwenigern kam im Gegenzug kaum mehr etwas. Die Partie wurde jedoch zusehends hitziger. Viele der 300 Fans schienen mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden zu sein – und machten das unmissverständlich deutlich. „Wir hätten früher den Deckel drauf machen müssen. Das ist auch der einzige Vorwurf an meine Mannschaft: die Chancenverwertung. So hat das Spiel weiter von der Spannung gelebt“, sagte Akpinar.