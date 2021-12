Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen beendet Hinrunde mit Erfolg

Selina Grabbe (am Ball) zeigte in der Abwehr des VfR Warbeyen erneut eine gute Leistung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gewinnt das Heimspiel gegen Vorwärts Spoho Köln mit 2:1 und festigt dadurch ihren Platz im Mittelfeld.

Der VfR Warbeyen hat in der Fußball-Regionalliga der Frauen sein letztes Spiel des Jahres gewonnen. Die Mannschaft schaffte am Sonntag einen 2:1 (0:0)-Erfolg im Heimspiel gegen Vorwärts Spoho Köln und festigte damit ihren Platz im Mittelfeld.

Seine Schützlinge ließen diesen Worten auch Taten folgen. Erneut standen Starmanns und Dallmann im Mittelpunkt. Diesmal machten sie es jedoch besser als in Durchgang eins. Das 1:0 in der 64. Minute erzielte Jule Dallmann, als sie den Ball in einer unübersichtlichen Situation über die Linie bugsierte. Scuderi: „Die Art und Weise, wie dieses Tor gefallen ist war irgendwie typisch.“ Nach einem Fehler der Kölner Torhüterin stand dann Sandra Starmanns goldrichtig und erhöhte auf 2:0 (73.). Die Gäste, die auf dem ersten von vier Abstiegsplätzen stehen, kamen in der 90. Minute nur noch zum Anschlusstreffer durch Suzanne Clysters.