Dritte Tischtennis-Bundesliga der Damen : WRW Kleve ist wie erwartet chancenlos

Kleve Die Mannschaft verliert das Heimspiel gegen die Füchse Berlin deutlich mit 0:6, liegt im Rennen um den Klassenerhalt aber nach wie vor im Soll.

WRW Kleve hat das Jahr in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen wie erwartet mit einer deutlichen Niederlage in eigener Halle beendet. Die Mannschaft hatte am Sonntag im Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 0:6 das Nachsehen. Für Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen, war es keine Überraschung. „Mir war klar, dass wir gegen diesen Gegner keine Chance haben würden. Wir sind allerdings ein wenig unter Wert geschlagen worden, weil wir einige Sätze nur knapp verloren haben. Doch in den entscheidenden Phasen dieser Partien waren die Berlinerinnen einfach besser“, sagte Seipold.