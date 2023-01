Starker Aufsteiger SGE Bedburg-Hau II bleibt trotz aller Erfolge auf dem Teppich

In den Wochen vor der Pause lief es bei seiner Mannschaft nicht mehr ganz so rund. Beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Weeze II mühte sich der Neuling zu einem 2:1. Gegen den SV Walbeck, den SV Grieth und den SC Auwel-Holt musste die Reserve jeweils als Verlierer den Platz verlassen. „Das waren zwar kleine Rückschläge. Doch wir kennen die Ursachen und sind deshalb ohne große Sorgen in die Vorbereitung gestartet“, so Alijaj.