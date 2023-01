Gelungenes Hallenturnier Reiterinnen des RFV Asperden-Kessel trumpfen auf

Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildete am Sonntag das Ein-Sterne-Springen Klasse S mit Stechen, für das es 19 Nennungen gegeben hatte. Jana Deloy hatte mit ihrer Stute Come together bereits im Normalumlauf die Ziellinie fehlerfrei in Bestzeit überquert, was sie im anschließenden Stechen wiederholte. Die Amazone des Gastgebers verwies Liam Broich (Kaldenkirchen) auf dem Fuchswallach Cadou auf den zweiten Rang. Platz drei in dieser spannenden Prüfung gab es für Tobias Thoenes (RV von Bredow Keppeln), dem im Sattel von Intro HK im Stechen ein Springfehler unterlaufen war.