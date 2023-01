Ex-Sonsbecker spielt jetzt in Scherpenberg Baran Özcan will zurück in die Oberliga

Als dem SV Sonsbeck im vergangenen Sommer die Rückkehr in die Fußball-Oberliga gelang, freute sich Baran Özcan mit den Rot-Weißen. Der Mittelfeldakteur hat die Entwicklung der Mannschaft seit seinem Abschied verfolgt und kennt noch drei Spieler gut aus dem aktuellen Kader. Mit Robin Schoofs und Max Fuchs stand der 30-Jährige in der Oberliga-Saison 2014/15 gemeinsam auf dem Platz. Mit Tim Weichelt spielte er beim VfB Homberg zusammen. Am Sonntag wird er die drei wiedersehen, denn ab 15 Uhr stehen sich der SV Scherpenberg und SV Sonsbeck in Asberg zum Testspiel gegenüber. Özcan wechselte in dieser Winterpause vom SV Hönnepel-Niedermörmter zum Landesliga-Spitzenreiter.