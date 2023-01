Kämpferherzen Ein Endspiel für den VfR-Nachwuchs

Elf Spiele, drei Punkte, Tabellenletzter – die Lage, in der sich die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga befinden, ist sportlich bedrohlich. Für den Klassenerhalt muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein kleines Wunder her. Fest steht dabei: Die Reise des Neulings VfR in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wird in Kürze in der Abstiegsrunde weitergehen. Dort kämpfen die Teams, die nach Abschluss der Vorrunde auf den Plätzen sieben bis 13 stehen, um die letzten Tickets für den Ligaverbleib. Alle Punkte aus der Vorrunde werden dabei in die entscheidende Runde mitgenommen.