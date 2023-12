Bewohner unter Schock Vermummte Einbrecher schlagen Haustür ein – Bewohner wehren sich

Zu einem Raub in einer Wohnung an der Gocher Landstraße in Bedburg-Hau ist es am Montagabend (18. Dezember 2023) gegen 20.30 Uhr gekommen. Die Täter parkten ihr Fluchtfahrzeug, einen Pkw mit heller Lackierung und Steilheck, vor dem Nachbarhaus und liefen vermummt zu einem Zweifamilienhaus.