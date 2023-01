Fußball-Bezirksliga Thomas Erkens kehrt bei Alemannia Pfalzdorf an die Linie zurück

Bei der zweiten Mannschaft, die aktuell in der Gruppe eins der Kreisliga B Platz vier belegt, wird Raphael Erps in sein drittes Jahr als Coach gehen. „Er hat uns gesagt, dass er mit der Entwicklung dieses Teams noch nicht fertig sei und mit ihm den nächsten Schritt gehen möchte“, sagt Stefan Eikemper. Auch bei der dritten und vierten Mannschaft, die in der Kreisliga C auflaufen, machen Benjamin Walter und Jan Hölscher als Trainer weiter.