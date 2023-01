Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II will es diesmal alleine richten

Der 1. FC Kleve II ist auf einem guten Weg, das zu erreichen, was sich der neue Trainer Marco Schacht vorgenommen hatte. Der 52-jährige Coach möchte mit seiner Mannschaft in dieser Saison mit eigenen Kräften den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga schaffen. Der war im Schlussspurt der vergangenen Spielzeit eigentlich nur gelungen, weil es nicht unerhebliche Unterstützung aus dem Oberliga-Team des Fusionsklubs gegeben hatte. Jetzt will die zweite Mannschaft alles selbst regeln, was auch Gebot der Stunde sein muss. Schließlich steckt das erste Team zwei Ligen höher selbst im Abstiegskampf und wird bei einem schmalen Kader so schnell keine Spieler entbehren können, um eventuell erneut Hilfestellung zu leisten.