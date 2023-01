Westdeutsche Meisterschaft im Tischtennis Lea Vehreschild gewinnt Bronze

Lea Vehreschild ärgerte sich maßlos über die Entscheidung der Schiedsrichter. „Einen derartigen Punktabzug verhängt man nicht in einer so wichtigen Phase einer Partie, zumal sich meine Gegenspielerinnen ja auch nicht darüber beschwert haben, dass mein Aufschlag nicht regelgerecht gewesen sei“, sagte die 19-Jährige. Auch in der Halle habe, so die WRW-Spielerin, allgemein ein gewisses Erstaunen über die Entscheidung geherrscht, die Lea Vehreschild ein wenig die Freude über den Gewinn der Bronzemedaille genommen hatte.