Fußball-Oberliga Mit vollen Akkus zum Klassenerhalt

Akpinar Überhaupt gar nicht. Ich habe weiterhin riesige Lust auf diese Aufgabe. Wir haben deshalb auch das Vertragsende offengelassen. In der ersten Saison unter mir sind wir aufgestiegen, in der zweiten Spielzeit ging es einzig und allein um den Klassenerhalt, danach sind wir ins Pokalfinale gekommen. Und auch danach gab es jedes Jahr eine neue Herausforderung, etwa, dass wir junge Spieler wie Frederik Meurs oder Diwan Duyar an die erste Mannschaft heranführen. So soll sich der Klub in der Spielklasse etablieren. Es bleibt anspruchsvoll, bei unserem eher schwachen Einzugsgebiet und dem kleinen Budget Oberliga-Fußball auf die Beine zu stellen. Wir finden aber immer wieder Lösungen. Wir sind als Verein und als Mannschaft ein familiärer, eingeschworener Haufen. Und ich setze darauf, dass das so bleibt.