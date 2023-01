Der Kader wird immer kleiner Calvin Top verlässt den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve

Nach Angreifer Amine Fel­daoui hat in Calvin Top ein weiterer Spieler den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve in der Winterpause verlassen. Der 23-Jährige tritt kürzer, einen neuen Verein sucht er sich vorerst nicht. Hintergrund ist eine Leistenverletzung, die den Außenverteidiger zuletzt schon monatelang gestoppt hatte. „Ich verlasse den Klub, da ich im Moment einfach durch die starken Schmerzen keinen Spaß mehr am Fußball habe und auch nicht das Gefühl habe, der Mannschaft so weiterhelfen zu können“, sagt Calvin Top, der im Sommer 2020 vom Landesligisten VfL Rhede gekommen war. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim 1. FC Bocholt.