Fußball : SG Keeken/Schanz bringt Grieth erste Niederlage bei

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 und 2 Kleve-Geldern: Neuling Viktoria Goch II schlägt Titelaspirant DJK Appeldorn mit 2:1. 6:5-Torfestival in Materborn.

In den B- Kreisligen fielen am Sonntag wegen der Witterungsverhältnisse einige Spiele aus. Die SG Keeken/Schanz fügte dem ungeschlagenen Ligaprimus SV Grieth die erste Niederlage zu. Hier der Überblick der Partien:

Siegfried Materborn - Rheinwacht Erfgen 6:5 (4:4). Torfestival an der Materborner Allee. Früh ging Siegfried durch den Doppelschlag von Bastian Schumacher und Miguel Wurring in Führung, ehe Henrik Schümmer verkürzte. Tim Korgel sorgte per Eigentor für das 3:1. Nils Schaffaf schaffte den Anschluss, bevor Lukas Limper auf 4:2 stellte. Doch Schümmer und Schaffaf besorgten den Pausenstand. In der Schlussphase erhöhten Wurring und Limper auf 6:4. Tom Limper setzte mit seinem Selbsttor den Deckel auf die Partie. „Langweilig können wir nicht. Wir hatten hinten viel Pech und vorne kein Glück“, sagte Erfgens Coach Norman Lousée.