Fußball : Kreisliga B 1 / B 2: Spitzenteams SV Grieth und SGE III gefordert

Der Tabellenzweite SV Grieth empfängt bereits am Samstag den BV DJK Kellen II.

SV Grieth - BV DJK Kellen II (Sa., 16 Uhr). Die Hausherren um Coach Sascha Horsmann stehen zusammen mit der SGE III ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nun erscheint die unangenehme und kampfstarke Kellener Zweite, die sich zurzeit auf der Suche nach Balance befindet. Offensiv hui, defensiv pfui, so kann man deren Leistungen beurteilen. Anders die Gemengelage beim SVG, der über die beste Abwehr verfügt, der Angriff kann sich auch sehen lassen. „Wir werden uns vom Gast nicht bange machen“, so Horsmann, der einen Sieg anpeilt.

4:9 - Torfestival am Altrhein in Griethausen gegen Erfgen

Fußball : 4:9 - Torfestival am Altrhein in Griethausen gegen Erfgen

Viktoria Goch II - SV Rindern II (So., 15.30 Uhr). Viktorias Trainer Ernes Tiganj kann mit der Punkteausbeute seiner Mannen (9 Zähler) durchaus zufrieden sein, obwohl es immer etwas besser geht. Nach dem 6:0-Kantersieg in Hassselt können die Gocher selbstbewusst gegen favorisierte Rinderner antreten. „Meine Jungs sind zurzeit gut drauf. Die Gocher sind für mich Neuland sowie ein Überraschungsei“, meint SVR-Coach Dieter Oldenburg, der den Gegner jüngst unter die Lupe nahm.

Concordia Goch - Viktoria Winnekendonk. Die Concorden stehen in jeder Beziehung ausgeglichen im Tabellenmittelfeld und empfangen den A-Ligaabsteiger aus Winnekendonk, der sechs Punkte Abstand auf den Ligaprimus aufweist. Die Truppe von Dirk Ernesti will ihre Haut so teuer möglich verkaufen, um die drei Zähler an der Vulkeskuhle zu behalten.