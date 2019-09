Fußball : Grieth auf den Fersen bleiben

Erfgens Trainer Norman Lousée. Foto: Gottfried Evers

Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 / 2 Kleve-Geldern: Concordia Goch in Weeze II Außenseiter.

SGE Bedburg-Hau III - SV Bedburg-Hau (So., 13 Uhr). Grün-schwarz gegen grün-weiß ist der erste Lokalkampf an diesem Spieltag. Während die SGE-Dritte von Björn Mende am letzten Sonntag die erste Saisonniederlage kassierte, konnten die Hauer von Ramon Zanelli jüngst endlich wieder einen Sieg einfahren.

TuS Kranenburg- BV DJK Kellen II. Die Hausherren sind nach zwei Pleiten in Folge etwas aus dem Tritt geraten. Diese Scharte will die Vasovic-Truppe, die als Titelfavorit gilt, nun gegen die zuletzt schwächelnde Skotnicki-Elf ausmerzen. Die Begegnung wird aber nicht zu einem Selbstläufer für den TuS, der jedoch mit seinem torhungrigen Sturm die nicht sattelfeste BV-Abwehr unter Druck setzen will.

Rheinwacht Erfgen - Alemannia Pfalzdorf II. Die Erfgener um Coach Norman Lousée bekommen keine Konstanz in ihre Leistungen. Auf Siegen folgen teilweise unerklärliche Niederlagen, und ihre Defensive hat schon 30 Gegentore hinnehmen müssen. Noch viel schlechter ist die Bilanz der Taylan-Elf, die als einzige Mannschaft immer noch sieglos ist.

SG Keeken/Schanz - Siegfried Materborn. In heimischen Gefilden ist die Truppe von SG-Trainer Stefan Stang eine Macht, gewann sie doch ihre vier Heimpartien. Auch in der kommenden Begegnung ist sie eindeutig in der Favoritenrolle, obwohl das Team um Siegfrieds Coach Ingo Pauls in der Fremde schon vier Punkte erringen konnte.

Concordia Goch II - Viktoria Goch II. Grün-weiß gegen schwarz-rot - in diesem stets brisanten Gocher Stadtderby stehen sich die Zweitvertretungen gegenüber. Während die Elf von Kevin Janz mit nur drei Zählern das Tabellenende ziert, steht die Viktoria als Neuling zurzeit im gesicherten Tabellenmittelfeld. Außerdem kommt es zum Duell der Familie Tiganj, da Viktorias Trainer Ernes auf die Concorden Sadat und Edis trifft.

SV Rindern II - SV Griethausen. Schwarz-weiß gegen blau-weiß, oder „Zebras“ gegen „Wölfe“, so lautet die Paarung an der Wasserburg. Die SVR-Zweite von Dieter Oldenburg strebt einen Heimsieg an, um weiter in Schlagdistanz zur Spitze zu bleiben. Die Gäste um Trainer Björn Lippe sind durch die letzten hohen Klatschen in die Abstiegszone gerutscht.

SuS Kalkar - SV Grieth. Auch in Kalkar steht der ewig junge Lokalkampf zwischen grün-weiß und blau-weiß auf dem Programm. Beide haben derzeit einen erfolgreichen Lauf. Das Team von SuS-Coach Dennis Thyssen gewann die letzten drei Partien, die Griether um Sascha Horsmann sind ungeschlagener Spitzenreiter. Es wird ein spannendes Match vor sicherlich zahlreichen Zuschauern erwartet.

DJK Appeldorn - BV DJK Kellen. „Bei uns ist der Einsatz einiger angeschlagener Spieler noch fraglich, aber wir wollen die drei Zähler holen“, sagt DJK-Trainer Werner Kelputt, der weiter in der Spitzengruppe mitmischen will. Die Schützlinge von BV-Coach André Hoedemaker setzten sich im Kellerduell gegen Concordia II durch und wollen sich beim Favoriten achtbar aus der Affäre ziehen, um dort zu punkten.

SGE Bedburg-Hau II - SV Schottheide-Frasselt. „Da wir am Sonntag personell wieder besser aufgestellt sind, werden wir versuchen, den Dreier einzufahren“, gibt sich SV-Trainer Hikmet Eroglu zunächst selbstbewusst, denn seine Truppe brachte der SGE-Dritten die erste Saisonniederlage bei. Die Gastgeber um Coach Stephan Tekaat haben sich beim 3:1-Sieg in Griethausen gefangen und wollen nun idealerweise nachlegen.

Kreisliga B 2:

TSV Weeze II - Concordia Goch. Im kleinen Lokalderby sind die Concorden von Dirk Ernesti beim ungeschlagenen Ligaprimus klarer Außenseiter. Bei den Weezern ist die Abwehr bei drei Gegentoren das absolute Prunkstück, da wird es für die Offensivkräfte um René Schneider schwer, einen Treffer zu erzielen.