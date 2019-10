Fussball : In der Heimat eine Macht

SGE-Torwart Jason Olschewski (hier im Spiel gegen PSV Wesel Lackhausen) kassierte auf dem heimischen Kunstrasen bislang erst fünf Treffer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Fußball-Landesliga: SGE Bedburg-Hau – SV Hö.-Nie. (Sonntag, 15 Uhr) / Die SGE ist zu Hause noch ohne Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Hecht und Jens Helmus

Wenn Aufsteiger SGE Bedburg-Hau den SV Hönnepel-Niedermörmter am Sonntag zum Kreisderby an der Hasselter Schulstraße empfängt, dann steht das Kräftemessen unter unterschiedlichen Vorzeichen. Während die Eintracht momentan auf einer Erfolgswelle schwimmt, sorgten die Gäste von der Düffelsmühle auf und neben dem Platz für positive sowie negative Schlagzeilen, fanden aber zuletzt in die richtige Spur und sammelten sieben Punkte aus drei Pflichtspielen.

Für Hasselts Linienchef Sebastian Kaul und seine Schützlinge läuft die bisherige Spielzeit mehr als nach Plan. In den vergangenen sechs Duellen sammelten die 05er stolze 15 Punkte und befinden sich nach dem neuesten Coup vom letzten Wochenende beim VSF Amern (3:0) auf einem hervorragenden fünften Tabellenrang. Doch wer das Trainergespann Kaul/Christian Klunder kennt, der weiß, dass die Grün-Schwarzen trotz des derzeitigen Laufs nicht abheben und auf dem Teppich bleiben. Auch gegen Hönnepel müssen die Hasselter wieder von der ersten Minute an voll da sein, soll es mit dem nächsten dreifachen Punktgewinn in heimischen Gefilden klappen. Auch aus einem bestimmten Grund, wie Kaul sagt: „Das ist das einzige Derby, was wir in dieser Saison haben. Deshalb freuen wir uns besonders auf diese Auseinandersetzung. Es wird sicherlich auch emotional auf und neben dem Platz zugehen.“ Personell kann die SGE wohl auch gegen den Gast vom bebenden Acker aus dem Vollen schöpfen. „Frederic Wensing und Fabian Berntsen gehen momentan natürlich noch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, das hat man auch in Amern gemerkt. Die beiden müssen sich noch ein wenig auskurieren, sollten aber für Hönnepel einsatzfähig sein“, gibt Kaul sich optimistisch. Die Marschroute für Sonntag ist der nächste Heimerfolg. „Wir wollen am Ende natürlich als Sieger den Platz verlassen und unsere Serie ausbauen“, so Kaul. Bisher ist die Bedburg-Hauer Kunstrasenanlage eine Festung, zehn Punkte aus vier Partien stehen zu Buche.

Während die SGE derzeit keine größeren Personalsorgen hat, ist die Situation bei Hö.-Nie. angespannt. Das zeigte sich zuletzt am vergangenen Sonntag: Trainer Thomas von Kuczkowski musste auf acht Spieler verzichten und füllte die Ersatzbank mit Spielern der Reserve auf. Umso beachtlicher ist es, dass die Schwarz-Gelben dennoch einen 4:2-Heimerfolg gegen die Holzheimer SG einfahren konnten. „Die Mannschaft hat die vielen Ausfälle gut kompensiert, aber das ist nicht auf Dauer möglich“, sagt der Trainer und hofft, dass die Verletzten bald wieder fit werden. „Teilweise handelt es sich aber um Verletzungen, die länger dauern können. Das macht mir schon ein wenig Sorgen“, sagt von Kuczkowski. Als Favoriten sieht er am Sonntag die Hausherren der SGE – Ziel sei es dennoch, weiter zu punkten.