Fußball-Pokal : Alemannia verabschiedet sich

Kreis Kleve Fußball-Pokal: B-Ligist SV Schottheide-Vrasselt besiegt Sturm Wissel mit 4:1.

Von Per Feldberg

DJK Labbeck/Uedemerbruch – Sportfreunde Broekhuysen 0:7 (0:5). Keine Blöße gab sich Bezirksligist Sportfreunde Brockhuysen beim B-Ligisten aus Labbeck/Uedemerbruch Sebastian Clarke mit zwei Treffern sowie Igor Puschenkow, Luca Grootens und Phillipp Brouwers machten bereits vor dem Seitenwechsel alles klar. In Durchgang zwei war dann erneut Puschenkow mit gleich zwei Treffern erfolgreich.

Blau-Weiss Auwel-Holt – DJK Twisteden 1:3 (1:0). Erst in der Nachspielzeit mussten sich die Gastgeber dem Favoriten geschlagen geben. Nach der Führung durch Cedric Cain glich Chris Kleuskens für die Gäste aus. Matthis Baumann und Nikolas Dennesen schossen dann Twisteden in die nächste Runde. „Ein riesen Kompliment an mein Team, das war eine klasse Leistung“, zeigte sich Auwel-Holts.