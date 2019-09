Fußball : Maik Joosten entscheidet Topspiel für Grieth in Kranenburg

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 und 2 Kleve-Geldern: SGE III neuer Spitzenreiter mit 9:1-Kantersieg gegen Griethausen. SGE II verliert 0:6 gegen Viktoria Goch II.

Kreis Kleve-Geldern. SG Keeken/Schanz - SV Bedburg-Hau 3:1 (1:0). Der Stang-Elf gelang ein umkämpfter Heimsieg. Philip Diedenhoven netzte per Elfmeter zur Halbzeitführung ein, die Frederik Reymer per Kopf erhöhte. Sein Mitspieler Dennis Stemmler sah in Minute 70 die gelb-rote Karte. Die Gäste bäumten sich auf, und André Schwarz (84.) verkürzte per Strafstoß, doch Finn Schmidthausen (88.) erlöste die SG.