Fußball : Kranenburg und Grieth im Spitzenspiel

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 / 2: SGE Bedburg-Hau III in Lauerstellung. Schlusslicht Concordia II gegen Appeldorn.

Concordia Goch II - DJK Appeldorn. Der letzte Tabellenplatz der Janz-Truppe verursacht natürlich keinen kollektiven Dauerjubel, und die Torgefahr der Concorden ist nur in Spurenelementen zu erkennen (7 Tore). Anders die Gemütslage bei den favorisierten Gästen. „Wir haben alle Leute an Bord, dadurch auch eine gute Bank und wollen einen Dreier einfahren“, meint DJK-Trainer Werner Kelputt selbstbewusst.

SG Keeken/Schanz - SV Bedburg-Hau. Zwei Verlierer des letzten Spieltages stehen sich in einem für beide richtungsweisendem Duell in Keeken gegenüber. Während die Stang-Elf den Kontakt zum oberen Tabellendrittel unbedingt halten will, muss die Truppe von Ramon Zanelli allmählich wieder punkten, um nicht vorzeitig noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.