Tennis : Reichswalde: Tennis-Herren 65 schaffen Aufstieg

Kleve-Reichswalde Die Reichswalder Tennis-Herren 65 besiegten Gold-Weiß Wuppertal mit 6:3 und steigen damit in die Niederrheinliga auf. Für die Reichswalder bedeutet das den dritten Aufstieg in Folge.

Peter Normann an Position 4 brachte seine Mannschaft mit einem nie gefährdeten 6:2 und 6:1-Sieg rasch in Führung. Heinz Verheyen entschied an Position 2 den ersten Satz knapp mit 6:4 für sich und musste auch im 2. Satz mit der Hitze und seinem Gegner kämpfen. Er nutzte seine große Erfahrung und verbuchte den 2. Satz mit 6:2 für sich und seine Mannschaft. Die 3:0-Führung für Reichswalde erzielte der stark aufspielende Reiner Does, der zur großen Verwunderung des Wuppertaler Mannschaftsführers schon den 1. Satz mit 6:3 gewonnen hatte, dann nicht nachließ und den zweiten Satz mit 6:4 für sich entschied. Damit lagen die Reichswalder 3:0 in Führung und so mancher Zuschauer sah darin bereits die Vorentscheidung zum Aufstieg, da die Reichswalder nun nur noch 2 Siege in 3 Einzeln und 3 Doppeln benötigten um aufzusteigen.