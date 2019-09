Fußball : Torreiches Verfolgerduell in Schottheide erwartet

Torreiches Verfolgerduell in Schottheide erwartet

Fußball-Kreisliga B 1 und 2 Kleve-Geldern: Schlusslicht Pfalzdorf II will Bock gegen Kellen II umstoßen.

Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau III (Sa., 16 Uhr). In Goch kreuzen die Gewinner des vorigen Wochenendes die Klingen. „Wir wollen konzentriert zu Werke gehen und dürfen uns keine dummen Fehler erlauben“, warnt Viktorias Coach Ernes Tiganj seine Elf vor starke Gäste. „Bei einem starken Gegner wollen etwas mitnehmen“, sagt der am Samstag verhinderte SGE-Trainer Björn Mende.

BV DJK Kellen - SGE Bedburg-Hau II (Sa., 16 Uhr). Beide verloren am letzten Spieltag ihre Partien im Gleichschritt und müssen langsam in die Erfolgsspur abbiegen. Sie stecken im unteren Tabellendrittel fest. Die Elf von BV-Coach André Hoedemaker will ihren Heimvorteil ausnutzen. Die Tekaat-Truppe ist mit ganz anderen Ambitionen gestartet und muss ihre Abwehrschwächen abstellen.