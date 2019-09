Tennis : Tenniskreis spielte seine Meister aus

KREIS KLEVE Ende August spielten die Tennissportler im Kreis Kleve ihre Meister unter sich aus. Bei besten Wetterbedingungen und toller Stimmung konnten die Matches auf der Anlage von Rot-Weiß Goch ausgetragen werden.

„Es waren sehr faire Spiele und ein gute Atmosphäre, für die insgesamt 80 Teilnehmer gesorgt haben“, meint die Kreisvorsitzende Alexandra Nitsche, die selbst sowohl die Einzelkonkurrenz wie auch das Doppelturnier, gemeinsam mit Larisa Wiemann, gewinnen konnte. Hier setzten sie sich im direkten Vergleich gegen zwei konkurrierende Teams durch. Die beiden Spiel- und Teamkameradinnen von Blau-Weiß Issum waren es auch, die das Einzel unter sich ausmachten. Das Finale gewann Nitsche gegen Wiemann in zwei Sätzen mit 6:2/7:5. Platz drei ging an Vanessa Weingarten (TW Goch).

Bei den Herren setzen sich in der offenen Klasse die beiden topgesetzten Spieler durch. Julian Schoofs (TC Kalkar) besiegte im Finale den favorisierten Cedric Stanke (GW Moyland) mit 6:4/6:4. Schon in der ersten Runde hatte es Schoofs mit dem Uedemer Andrej Nitsche zu tun bekommen, den starken Kontrahenten aber mit 6:1/6:1 geschlagen und war auch ansonsten souverän durch das Turnier gekommen. Stanke hatte in der ersten Runde ein Freilos, schaffte ein klares 6:0/6:0 gegen Gabriel Pasquesi aus Kerken, musste dann aber gegen Manuel Bossig (Uedemer TC) hart kämpfen und gewann erst in drei Sätzen.