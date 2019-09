Westernreiten : Über hundert Reiter gingen in 76 Disziplinen an den Start

Siegerehrung in Goch für die Landesmeister der Disziplin Reining All Ages: Peter Wolf mit seinem Pferd BMS Spook N Georg 70, 2. Vivika Mühr, 3. Lena Zimmermann. Foto: Stephan Roy

Goch Beim Club der Pferdefreunde wurden erstmalig die Meisterschaften der Westernreiter mit Qualifikation zur German Open ausgerichtet.

Da mag sich mancher Besucher der Reitanlage des Clubs der Pferdefreunde Goch kürzlich die Augen gerieben haben, als er beispielsweise Pferde bei einer Vollbremsung aus dem vollen Galopp beobachten konnte. Das, was er ansonsten als Verweigerung vor einem Sprung einordnen konnte, gehörte hier offensichtlich zum Inhalt einer Prüfung. Und auch die Zäumung der Pferde und die Kleidung der Reiter ähnelten keinesfalls dem, was ansonsten an der Kalbecker Straße in Dressur und Springen zu sehen war. Kurzum, hier wurde offensichtlich etwas völlig Neues veranstaltet. Und richtig, auf der Reitanlage des Clubs der Pferdefreunde wurde „western geritten“, mehr noch, hier fanden erstmalig die Landesmeisterschaften der Erste Westernreiter Union (EWU) Rheinland statt. In elf Prüfungen für Erwachsene und sechs Prüfungen für Jugendliche wurden die Meister ihres Fachs ermittelt.

„Weiterhin wurde in sieben Prüfungen für Jungpferde sowie im Horse & Dog Trail die Champions ermittelt“, erklärt Sandra Rossel von der EWU-Rheinland. Dabei zeigt sie sich überglücklich, dass sie in der Weberstadt Gast zu sein durften. „Die ursprünglich aus der Not heraus gebuchte Anlage des Clubs der Pferdefreunde stellte sich als absoluter Glücksfall heraus. Beste Bedingungen erwarteten die Reiter hier. Denn es standen uns ein großer Außenreitpatz, welcher auch bei Regen noch optimal bereitbar ist und eine Reithalle 30m x 60 m zur Verfügung, die über einen großen zusätzlichen beheizten Zuschauerbereich verfügte. Die EWU Rheinland bedankt sich hier auch noch mal ganz herzlich beim Club, stellvertretend beim 1. Vorsitzenden Reiner Kunz, für die Gastfreundschaft. Wir hoffen, wir dürfen wiederkommen“, so Rossel weiter.

„In den Leistungsklassen drei bis fünf konnte man viele tolle Ritte bewundern und es wurden zahlreichen Schleifen vergeben. Alle in Goch ermittelten Landesmeister sind automatisch für die German Open, die vom 21. bis 29. September in Kreuth ausgerichtet werden, qualifiziert. In den Jungpferdeklassen ging das allerdings nicht. Dort müssen sich die Reiter über mindestens zwei Qualifikationsturnier empfehlen. In Goch haben sich jedenfalls für die German Open in Kreuth Peter Wolff, Düsseldorf, Linda Leckebusch-Stark, Nümbrecht, Sophie Schonauer, Bonn, Yara Deeb, Mülheim, Carlotta Gerdes, Bonn, Lena Wolf, Zülpich, Christina Peters, Hünxe, Vivika Mühr, Rösrath, Patricia Walbergs, Mönchengladbach und Klara Hoppen aus Korschenbroich qualifiziert.