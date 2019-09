Fußball : Viktoria will weiter punkten

Fußball-Bezirksliga: SV Walbeck - Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr).

An den positiven Leistungstrend der letzten Tage will am Sonntag die Gocher Viktoria anknüpfen. Die Mannschaft von Jan Kilkens muss dabei die Reise zum SV Walbeck antreten und möchte nach dem 2:0 gegen Aldekerk letztes Wochenende wieder drei Punkte einfahren.

Neben der Leistung im Ligabetrieb macht Kilkens „auch die Laufbereitschaft und der Kampfgeist aus dem Pokalspiel“ Mut. Dieses ging gegen den Oberligisten TVD Velbert zwar mit 0:2 verloren, mit den genannten Eigenschaften war der Trainer aber zufrieden. Gegen den TVD kamen zudem auch einige Akteure zum Einsatz, die ansonsten nicht unbedingt von Anfang an gesetzt sind. Darunter wusste Jordi Barbara als Rechtsverteidiger durchaus zu überzeugen, auch Malik Bongers war im Mittelfeld engagiert bei der Sache. Beim eingewechselten Michael Changezi, ansonsten für die A-Jugend am Ball, waren bei seinem 15-minütigen Einsatz fußballerisch gute Aktionen zu sehen. Sorgen bereitet Kilkens jedoch eine Blessur von Marius Alt, der in Halbzeit eins mit seinen schnellen Antritten vereinzelt für Gefahr in der gegnerischen Hälfte sorgte. Einen guten Job machte auch die Innenverteidigung. Die Gastgeber sind zuhause noch ohne Niederlage und besiegten vor heimischer Kulisse zuletzt den SV Schwafheim mit 2:0. Die beiden Teams trennt nur ein Punkt voneinander, mit einem Sieg könnte Walbeck die Gäste überholen.