Frauenfußball : „Den Gegner zu Fehlern zwingen“

Kleve-Warbeyen Frauenfußball-Niederrheinliga: SpVgg Steele - VfR Warbeyen (Sonntag, 15 Uhr).

Der Auftakt ist geglückt. Mit einem 4:3-Derbysieg gegen die Auswahl aus Winnekendonk startete das Team von Sandro Scuderi und Marcel Kempkes erfolgreich in die Niederrheinliga 2019/20. Gleiches gilt für den kommenden Gegner aus dem Essener Stadtteil Steele. Die Sportvereinigung, die seit zwei Spielzeiten in der Niederrheinliga aktiv ist, schlug den SV Jägerhaus mit 4:2.

Für Coach Scuderi wird es am Sonntag ein ausschlaggebender Faktor sein, die Ruhe zu bewahren. Das war den VfR-Kickerinnen in weiten Teilen der ersten Hälfte gegen Winnekendonk noch nicht gelungen. Zu hektisch und kompliziert wurde agiert, ins Spiel fand man nur schwerlich. „Zu Beginn der Saison muss jede Truppe noch ihren Rhythmus finden“, weiß der Trainer. „Wir müssen uns vor allem Zeit nehmen. Nicht alles klappt direkt.“ Nichtsdestotrotz will er die Partie gegen Steele selbstbewusst angehen. „Wir dürfen nicht so lange brauchen, um ins Spiel zu kommen. Ziel ist es, ohne Angst vor Fehlern einen Tick befreiter aufzuspielen.“