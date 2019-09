Fußball : Drei Punkte sind Pflicht

Eine Szene aus der Begegnung zwischen dem FC und Union Nettetal im vergangenen Jahr. Damals setzte sich die Bresserberg-Elf durch. Kleves Abdullo Saidov (im roten Trikot) aber wird nun nicht mitspielen können. Foto: Markus van Offern (mvo)

Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - Union Nettetal (Sonntag, 15 Uhr). Gegen den Tabellenletzten stehen die Rot-Blauen unter Zugzwang. Zuletzt zeigte die Formkurve allerdings nach oben. Auch im Pokal behaupteten sich Umut Akpinars Kicker.

Zahlen lügen nicht: Der Saisonstart des 1. FC Kleve war mit zwei Punkten aus fünf Partien schwach. Und dennoch: Wer nicht nur ein Faible für den Bresserberg-Klub, sondern auch für die Betrachtung von Statistiken hat, könnte festhalten, dass es für die Rot-Blauen aufwärts geht. Schließlich ist die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar seit drei Begegnungen ungeschlagen, in der Liga gegen den VfB Hilden und die Sportfreunde Baumberg setzte es ein Unentschieden, im Pokal zogen die Klever mit einem 4:1-Sieg gegen den MSV Düsseldorf mühelos in die dritte Runde ein. Doch die Mathematik lehrt, dass man Nullen nicht übersehen darf. Eine solche nämlich gelang der FC-Elf bisher noch überhaupt nicht. Bisher setzte es in jedem Pflichtspiel (mit der Ausnahme des 2:0-Pokalerfolgs gegen TuB Bocholt) mindestens ein Gegentor.

An dieser Schwachstelle also müssen die Schwanenstädter feilen. Bisher präsentierte die Mannschaft in allen Begegnungen schmerzhafte Schwächephasen und unerklärliche Nachlässigkeiten. „Wir müssen jetzt an die letzten Leistungen anknüpfen. Der Gegner ist gut, aber wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt Übungsleiter Umut Akpinar. Er fordert, dass seine Kicker das „eigene Spiel“ nun auch über die volle Distanz durchziehen müssten. „Wir werden alles daransetzen, uns durchzuboxen“, sagt er weiter. Mit einem dreifachen Punkterfolg könnten sich die Rot-Blauen zumindest vorerst von der dusteren Tabellenregion (aktuell Platz 15) entfernen.

Info Die direkten Duelle der Klubs im Überblick Rückblick Im vergangenen Jahr gewannen die Klever in Nettetal mit 1:0, vor heimischem Publikum mit 3:1. Dennoch erklärt Kleves Trainer Umut Akpinar: "Nettetal war in beiden Partien ein wirklich unangenehmer Gegner. So erwarten wir sie nun auch wieder." Tabelle Gemeinsam mit dem Cronenberger SC ist Nettetal das einzige noch punktlose Team.

Einen noch schlechteren Start in die Spielzeit aber hat die Erstvertretung von Union Nettetal hingelegt. Die Elf von Trainer Andreas Schwan hat noch keinen Zähler geholt, kam gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (0:3) und den FC Kray (0:5) gar mächtig unter die Räder. „Wir wollen uns als Team an den positiven Dingen aus den Spielen gegen Ratingen und Hilden hochziehen“, sagt Schwan im Gespräch mit der Redaktion der Rheinischen Post in Viersen. Gegen diese Klubs verlor Nettetal nämlich nur knapp – wenn auch verdient. „Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel, denn Kleve befindet sich im Aufwärtstrend und will bestimmt mit aller Macht den ersten Heimsieg“, sagt Schwan weiter.

Um dem bisher erschreckenden Saisonverlauf entgegenzuwirken, haben die Union-Verantwortlichen zuletzt noch zwei niederländische Hochkaräter an Land gezogen: Dave Nieskens und Aleksandar Stankov. Doch deren Unterschriften auf den Arbeitspapieren als Vertragsamateur wurden plötzlich zum Problem. „Weil die beiden Neuen aus dem Ausland kommen, wäre in dieser Konstellation plötzlich der Weltverband FIFA mit im Boot gewesen. Und das hätte die ganze Angelegenheit noch komplizierter gemacht“, erklärt SCU-Abteilungsleiter Dirk Riether der RP in Viersen. Die Konsequenz: Am Wochenende können die Neuzugänge in der Getec-Arena noch nicht auflaufen.