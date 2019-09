Fußball : Kucze: „Müssen den Bock umstoßen“

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: ASV Einigkeit Süchteln – SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr).

„Das wird ein wichtiges Spiel für uns“, sagt Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski. „Nicht nur, weil wir praktisch auf einen Tabellennachbarn treffen. Vor allem auch, weil wir endlich den Bock umstoßen müssen, wenn wir den Anschluss in der Tabelle nicht verlieren wollen“, sagt der Trainer. Er erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Der Gegner wird ebenso wie wir alles investieren müssen. Der Wille wird in dem Spiel entscheidend sein.“

Anknüpfungspunkte sieht von Kuczkowski im vergangenen Heimspiel gegen Sterkrade-Nord, das seine Mannschaft durch drei Gegentreffer in der Schlussviertelstunde nach 2:0-Führung noch verlor. „Ich habe sehr gute 60 bis 70 Minuten gegen Sterkade-Nord gesehen, daran müssen wir anknüpfen. Aber ich habe auch die Fehler gesehen, die wir gemacht haben: Nach dem Gegentreffer haben wir kopflos agiert und waren zu sehr mit uns selbst beschäftigt.“ Ein Grund möge da sein, so der Coach, dass seine Mannschaft bisher nicht gerade „Nerven aus Drahtseilen“ gezeigt habe. An all dem müsse man noch arbeiten, zumal Fußball nun mal ein Ergebnisspiel sei.

Gegner ASV Einigkeit Süchteln steht in der Tabelle zwei Plätze über Hö.-Nie. und hat zwei Punkte mehr. Vier Mal verlor die Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers, einen Sieg gab’s am dritten Spieltag gegen den VfR Krefeld-Fischeln (2:1). Dass mit ihnen am Sonntag zu rechnen sein dürfte, zeigte Süchteln am Mittwoch: Im Pokalspiel gegen den Oberligisten FC Kray unterlagen die Viersener erst in der Verlängerung (1:4). Dass der Gegner unter der Woche 120 Minuten spielte, möge zwar ein Vorteil sein, sagt Hö.-Nies Trainer von Kuczkowski. „Aber das sollte für uns keine Rolle spielen.“